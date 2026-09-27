'Hala iyi insanlar var' dedirten hareket! 2 dairesini öğrenci bursu için bağışladı

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Eskişehir'de Sivrihisarlı hayırsever iş insanı, 22. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin, iki dairesini öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla bağışladı.

KİRA GELİRLERİ, ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK VERİLECEK

İki dairenin Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'na bağışı kapsamında düzenlenen törende konuşan Vakıf Başkanı Bekir Kalır, Keskin'e eğitime sağladığı katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Keskin'in vakfa bağışladığı dairelerden elde edilecek kira geliriyle öğrencilere burs verileceğini ifade eden Kalır, şunları kaydetti:

"Böylece bu hayır, gençlerimizin eğitim yolculuğuna ışık olacaktır. Sayın Fahri Keskin, bu örnek davranışıyla sadece vakfımıza destek olmamış, aynı zamanda başkalarına da örnek olacak büyük bir erdem, vefa ve gönül zenginliği göstermiştir. Rabbim hayrını kabul ve makbul eylesin. Kendisine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyor, vakfımız ve hemşerilerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz."

DAHA ÖNCE DE İLÇEYE FEN LİSESİ KAZANDIRMIŞTI

Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli'nin de katıldığı törende, Keskin'e günün anısına Yunus Emre figürü ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Eğitime yaptığı katkılarla tanınan Keskin, daha önce de Sivrihisar'a Fahri Keskin Fen Lisesi'ni kazandırmıştı.

Keskin ayrıca Eskişehir merkezdeki iş yerini Yunus Emre Kültür Turizm Vakfı'na bağışlamıştı.

Kaynak: AA