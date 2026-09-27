Haberler

Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı Haber Videosunu İzle
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

  • Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
  • Kaza, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması sonucu minibüsle çarpışması ve ardından takla atmasıyla meydana geldi.
  • Kazada otomobil sürücüsü dahil otomobil içindeki 7 kişi hayatını kaybetti; yaralıların tamamı minibüste bulunuyor ve durumu ağır yaralı yok.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Gaziantep-Osmaniye kara yolu Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Kaza yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklamada bulunan Eker, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diledi.

Eker, şunları kaydetti:

"Bizlerin ilk tespitlerine göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız hafif yaralı şekilde çeşitli hastanelerde tedavilerini görüyor. Kazanın oluş sebebi, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor. Şu an için trafik ekiplerimiz ve ilgili birimlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Otomobil sürücüsü dahil olmak üzere otomobil içerisinde bulunan 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 1 vatandaşımızın ise şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Yaralıların tamamı otobüste ve çok şükür içlerinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamının hafif ve orta dereceli yaralanmaları bulunuyor ve tedavileri devam ediyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da 1 aylık evlilik kabusa döndü! Eşinin düğün altınlarıyla kaçtığını öne sürdü, bıçaklandığını söyleyerek koruma istedi

1 ayda cehenneme döndü! Eşinin altınlarla kaçtığını öne sürdü
İsim verip ''Paraları yemişsiniz'' diye seslenen Aziz Yıldırım, kürsüde esip gürledi

İsim verip 'paraları yemişsiniz' diye yüklendi! Gerginlik had safhada
YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması! Başsavcılık resen harekete geçti

Mustafa Erdem'e rüşvet soruşturması! Dün 'reddettim' demişti
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan fon açıklaması: Erdoğan bu işe el attı, inşallah gereğini yapacak

Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha çözüldü!
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı