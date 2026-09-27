Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Gaziantep-Osmaniye kara yolu Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Kaza yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklamada bulunan Eker, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diledi.

Eker, şunları kaydetti:

"Bizlerin ilk tespitlerine göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız hafif yaralı şekilde çeşitli hastanelerde tedavilerini görüyor. Kazanın oluş sebebi, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor. Şu an için trafik ekiplerimiz ve ilgili birimlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Otomobil sürücüsü dahil olmak üzere otomobil içerisinde bulunan 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 1 vatandaşımızın ise şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Yaralıların tamamı otobüste ve çok şükür içlerinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamının hafif ve orta dereceli yaralanmaları bulunuyor ve tedavileri devam ediyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı