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Suç şebekelerine "SİBERGÖZ" darbesi! 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı

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20 ilde "Yasa Dışı Bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-39" operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 120 Milyon TL para hareketliliği bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te "SİBERGÖZ-39" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Suç şebekelerine 'SİBERGÖZ' darbesi! 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı

İZMİR ve HATAY'DA 24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İzmir ve Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda; Yurtdışı kaynaklı İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.

TRABZON'DA ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ OPERASYONU

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Trabzon'da düzenlenen operasyonda; Sosyal medya platformu üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini paylaşarak çevrim içi çocuk müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Suç şebekelerine 'SİBERGÖZ' darbesi! 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı

ELAZIĞ MERKEZLİ 5 İLDE DOLANDIRICILARA DARBE

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Mersin, Adana, Artvin ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda; Çeşitli internet siteleri üzerinden "Ev Eşyaları Satışı Vaadiyle" haksız kazanç elde ederek "Nitelikli Dolandırıcılık ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarını işlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

RİZE VE MERSİN'DE BANKA HESAPLARINI ELE GEÇİRENLER YAKALANDI

Rize İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu Rize ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda; Vatandaşlarımızın banka hesap bilgilerini ele geçirerek hesaplarındaki parayı başka hesaplara havale ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

BOLU MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

- Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bolu merkezli Diyarbakır, Bursa, Kocaeli ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda; Yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Suç şebekelerine 'SİBERGÖZ' darbesi! 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı

"YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE" DOLANDIRICILIK

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Düzce, Adana, Şanlıurfa ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya uygulaması üzerinden reklam verip, iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı "Yüksek Kazanç Vaadiyle" dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

BANKA BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; Uşak merkezli Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda; Banka hesap bilgilerini ele geçirip, hesaplardaki parayı kendilerine havale ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

120 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 120 Milyon TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Çocuk Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Teknoloji Haberler

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