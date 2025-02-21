Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Kabusu yaşayan avukat: İcra için gitti, 3 kez ameliyat geçirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'ya kesinleşmiş alacağı tahsil etmek amacıyla haciz işlemleri için giden Avukat Büşra Teksöğüt, borçlu tarafından takip edilerek saldırıya uğradı. Geçen yıl 9 Ocak'ta yaşadığı saldırıda ağır yaralanarak 2,5 ay hastanede tedavi gören Teksöğüt, "3 ameliyat geçirdim, ameliyatlarım hala devam ediyor" dedi.

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya 9 Ocak 2024 tarihinde, kesinleşmiş alacağı tahsil etmeye giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt, haciz işlemleri sırasında Ahmet E. tarafından darbedildi. Polis ve icra memurları ile birlikte bulunduğu evden ayrılan Teksöğüt, bindiği dolmuşta da Ahmet E. tarafından takip edilerek bir kez daha darbedildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Teksöğüt'ün bacakları kırıldı. İlki Şanlıurfa'da olmak üzere bacağından 3 ameliyat geçirdi. Fizik tedavi süreci devam eden Teksöğüt, Ahmet E.'den şikayetçi oldu. Saldırgan 28 Şubat'ta Şanlıurfa'da hakim karşısına çıkacak.

"BU SÜREÇ PSİKOLOJİK OLARAK BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Avukat Büşra Teksöğüt "Geçen yıl Ocak ayında kesinleşmiş bir alacağımı tahsil amacıyla Urfa'nın Suruç ilçesine gittim. İşlemlerimi tamamladım. Daha sonra dönüş yolunda takip edildim. Takip edildiğimi saldırdıktan sonra öğrendim. Ağır şekilde yaralandım, hastaneye kaldırıldım. Haciz işlemleri için gittiğim borçlu tarafından saldırıya uğradım. 2,5 aylık bir hastane sürecim, aylarca evde yatış sürecim oldu. 3 ameliyat geçirdim. Ameliyatlarım hala devam ediyor. Bacağımda platinler mevcut, kaybettiğim belli başlı dokular oldu. Bu süreç psikolojik olarak tabii ki beni çok etkiledi. Sağlık problemlerim hala devam ediyor, tedavi sürecim hala devam ediyor. Burada asıl olay, yapılan saldırının mesleğe karşı, bir avukata ve bir kadına yapılmış olmasıydı" dedi.

Stajyerken haciz sırasında saldırıya uğradı, mezun olup bastonla avukatlığa başladı

"28 ŞUBAT'TA DURUŞMAM OLACAK"

Teksöğüt, "Bana yapılan saldırının ardından hastane süreci içerisinde yargılama aşaması da devreye girdi. Yargılama sürecinde tarafıma 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kamu görevlisine kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli yağma' suçları mevcutken; 'mala zarar verme', 'görevi yaptırmamaya direnme' ve 'kasten yaralama' dan şu anda dava devam ediyor. 28 Şubat'ta Şanlıurfa'da duruşmam olacak, ilk duruşma. Bu konuda başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere bütün baro başkanlarını ve duyarlı bütün meslektaşlarımı yargılama aşamasında yanımda olmak için davet ediyorum. Burada çünkü anlamamız gereken olay şu ki, olay tarafıma yapılmış bir saldırı değil, bir avukata, mesleğe, savunma makamına yapılmış bir saldırı. Vatandaşın savunma makamına olan saygısını zedeleyen bir hareketti. Herkesin savunma hakkı mevcuttur ancak vatandaşlar, avukatı dosyayla özdeşleştirerek sanki tarafmış gibi görüp kendilerine kin ve nefret gütmektedir. Bu yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Stajyerken haciz sırasında saldırıya uğradı, mezun olup bastonla avukatlığa başladı

"BAŞKA AVUKATI DA 3 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ"

Teksöğüt,"Nitekim bana saldıran şahıs, tahliye olduktan bir ay sonra bir başka avukatı 3 ayrı yerinden bıçaklamıştır. Bütün bunların kesilmesi için ciddi önlemler alınması gerektiği kanaatindeyim. Benim için her gün yaptığım mesleki bir işlemdi. Zaten şahsın yakınlarıyla muhatap olmuştum. Yanımda bir sürü polis memuru mevcuttu. Aynı zamanda icra memuru aracılığıyla yapılan bir işlemdi. Yani daha sonra takip edilmem, tasarlanması, kilometrelerce merkeze kadar benimle gelinmesi, bir anda üzerime saldırılması, böyle bir vahşetin, böyle bir sinirin tarafıma yöneleceğini hiç beklemiyordum. Hala da tarafıma yöneltilen bu öfkenin sonuçlarını yaşıyorum. Hem psikolojik olarak yaşıyorum, hem fiziksel olarak yaşıyorum. Saldırıyı yaşadığım tarihten bugüne kadar, bir önceki dönem başkanı Avukat Filiz Saraç'ın çok desteğini gördüm. Sağlık aşamasında, tedavi sürecinde de desteğini verdi, hala da desteklemeye devam ediyor. Aynı desteği ve yardımı, İstanbul Barosu'nun yeni yönetim kurulundan da göreceğime inanıyorum, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Kabusu yaşayan avukat: İcra için gitti, 3 kez ameliyat geçirdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
img

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
img

Hamas yanlış cenaze verdi, Netanyahu çıldırdı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat saritas:

yasal ama haram üzülmedim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.