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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde aç kalan köpekler, ölen bir köpeği yedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olaya ilişkin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Bursa'da bir hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü.

AÇ KÖPEKLER ÖLEN KÖPEĞİ YEDİ

Gemlik Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altında bulunan ve aç oldukları iddia edilen sokak köpekleri, ölen bir köpeği parçalayarak yedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayı öğrenip barınağa giden hayvanseverler, ölen köpeği yiyen köpekleri, hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden olurken, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Olayı öğrenince hemen hayvan barınağına geldim. Yaşananları öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Gemlik Belediyesi'ne bağlı Umurbey Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olayın sorumlularının tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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