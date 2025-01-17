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İş adamlarını kadınlarla kandırıp 7 milyon TL'lik vurgun yaptılar

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İş adamlarına kirli tuzak kurarak 7 milyon liralık vurgun yapan 21 kişilik örgüt, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çökertildi. Örgütün sosyal medyada arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıkları iş adamlarını gönderdikleri kadınlar aracılığıyla samimiyet kurarak kandırıp, mobil bankacılık şifrelerini öğrenerek dolandırdıkları ortaya çıktı.

Sosyal medyada arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıkları iş adamlarını, gönderdikleri kadınlarla kandırarak, mobil bankacılık şifrelerini öğrenip 7 milyon liralık vurgun yapan 21 kişilik örgüt yakalandı.

SAMİMİYET KURARAK ŞİFRELERİ ÖĞRENMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından kandırılarak paralarının çalındığını söyleyen iş adamlarının şikayeti üzerine operasyon başlatıldı. Polis, yaptığı incelemede şüphelilerin sosyal medya arkadaşlık sitesi üzerinden iş adamlarıyla iletişim kurarak tanışma maksadıyla buluştuklarını ve samimiyet kurarak mağdurların cep telefonlarında bulunan bankacılık uygulamalarının şifrelerini öğrendiklerini belirledi. Daha sonra şüpheli kadınların, mağdurların cep telefonlarını alıp kaçtıkları ve suç ortaklarıyla birlikte şifreleri kullanarak mobil bankacılık uygulamasına girip hesapları boşalttıkları ortaya çıktı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 14 Ocak Salı günü İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 5'i kadın 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

İş adamlarını kadınlarla kandırıp 7 milyon TL'lik vurgun yaptılar

3 GÜN BOYUNCA SORGULANDILAR

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler 3 gün boyunca sorgulandı. Liderliğini Mücahit B.'nin yaptığı öğrenilen şüpheliler arasında, banka hesaplarını para karşılığında kullandıran kişilerin de olduğu belirtildi.

7 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polis şüpheli kadınların mağdurların telefonlarını alarak kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin, 5 iş adamından toplam 7 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Aynı örgüt üyesi 7 kişinin daha önceden yapılan ara uygulamalarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

İş adamlarını kadınlarla kandırıp 7 milyon TL'lik vurgun yaptılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Bi garibana ver desen vermezler, milyonları karılra yedirirler.

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