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Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı

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Sosyal medya üzerinden, sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında 110 milyon 255 bin 279 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Sosyal medyada oluşturdukları sahte görsellerle 'Evcil hayvan sahiplendirme' adı altında 110 milyon 255 bin 279 TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında oluşturulan sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, açılan hesaplara transfer ederek dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı

Birçok kişinin, belirtilen yöntemlerle dolandırıldığı ve şüpheli kişilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş-çıkışı olduğunu tespit edildi. Kocaeli ve 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Ev ve işyeri aramalarında suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 33 şüpheli tutuklandı
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