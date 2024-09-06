Sosyal Medya Fenomenleri Candan Kardeşlerin Yargılanmasına Devam Ediliyor

SOSYAL medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılanmalarına devam ediliyor. İkinci kez hakim karşısına çıkan kardeşlerden Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Nihal Candan, gazeteciler tarafından adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.Duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan'a seslenen Nihal Candan, 'İyiye gidiyor; Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın' dedi.

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'de 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Candan, adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Tutuklu sanık Bahar Candan ise henüz adliyeye getirilmedi. 4 Eylül Çarşamba günü görülen ilk duruşmada 5 sanığın ifadesinin alınmasının ardından duruşmaya ara verilmişti.

'ENGİN POLAT ÇIKTI; SEN DE ÇIKACAKSIN'

Bugünkü duruşma, 6. sanık Ahmet Yasin Çelik'in savunmasının alınmasıyla başladı. Ardından tutuklu sanık Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştılar. Kardeşi Bahar'a seslenen Nihal Candan, 'İyiye gidiyor. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın' dedi.