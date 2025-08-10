Motor tutkusu ile bilinen ünlü fenomen geçirdiği kazada hayatını kaybetti
İki teker üzerindeki hız dolu anlarını sosyal medyada paylaşarak milyonlara ulaşan Deniz Servan Narin, Kocaeli'de motosikletiyle bir TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motor tutkusuyla tanınan genç fenomenin ardından sosyal medyada paylaştığı videolar kaldı.
İki teker tutkusu ve motosikleti ile yaptığı paylaşımlarla bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a çarptı.
KURTARILAMADI
Kaza sonucunda ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GERİYE PAYLAŞTIĞI VİDEOLAR KALDI
Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı. Narin'in son olarak ise "Tedavi" notunu düşerek motorunun egzoz sesini paylaştığı görüldü.