Motor tutkusu ile bilinen ünlü fenomen geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Motor tutkusu ile bilinen ünlü fenomen geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Motor tutkusu ile bilinen ünlü fenomen geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Haber Videosu

İki teker üzerindeki hız dolu anlarını sosyal medyada paylaşarak milyonlara ulaşan Deniz Servan Narin, Kocaeli'de motosikletiyle bir TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motor tutkusuyla tanınan genç fenomenin ardından sosyal medyada paylaştığı videolar kaldı.

İki teker tutkusu ve motosikleti ile yaptığı paylaşımlarla bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a çarptı.

Sosyal Medya Fenomeni Deniz Servan Narin Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Kaza sonucunda ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sosyal Medya Fenomeni Deniz Servan Narin Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

GERİYE PAYLAŞTIĞI VİDEOLAR KALDI

Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı. Narin'in son olarak ise "Tedavi" notunu düşerek motorunun egzoz sesini paylaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Neticede can'dır, Allah rahmet eylesin. Lâkin resmen aranmış... Bu haberi okuduktan sonra videolarına baktım da... aranmış maalesef... Tanımadığım halde üzüldüm.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıctwyh5t85m:

su testisi ……..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.