Motor tutkusu ile bilinen ünlü fenomen geçirdiği kazada hayatını kaybetti

İki teker tutkusu ve motosikleti ile yaptığı paylaşımlarla bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a çarptı.

KURTARILAMADI

Kaza sonucunda ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GERİYE PAYLAŞTIĞI VİDEOLAR KALDI

Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı. Narin'in son olarak ise "Tedavi" notunu düşerek motorunun egzoz sesini paylaştığı görüldü.