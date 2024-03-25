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Fenomen Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü

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Engin ve Dilan Polat'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve daha önce güzellik merkezleri kurşunlanan Banu Parlak, bu sefer de köpeğiyle gündeme geldi. Parlak'ın tasmasız gezdirdiği köpeği bir başka köpeğe saldırarak öldürdü.

ETRAFTAKİLER AYIRMAYA ÇALIŞTI

Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo'yu site içerisinde gezdirirken komşuları Banu Parlak ile karşılaştı. Bu sırada Banu Parlak'ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo'ya saldırarak parçaladı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek öldü.

BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Köpeklerinin ölüm haberiyle adeta yıkılan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak'ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.
Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, Banu Parlak'ın cezalandırılmasını istedi.

Fenomen Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü

"DEFALARCA KEZ TASMASIZ GEZDİRDİĞİ İÇİN UYARDIK"

"Biz Leo ile birlikte 6 kişilik mutlu bir aileydik" diyen Emin Kılıç, "Yanımızda oturan Banu Parlak'ın çok büyük bir köpeği vardı. Kendisine defalarca söylememize rağmen tasmasız şekilde sitede gezdiriyordu. Dün 4 sıralarında köpeğimize saldırdı. Yoğun bakıma yatırıldı Leo. Bu sabah ise ölüm haberini aldık. Bizim canımız gitti. Ama Banu Parlak hala gülerek bizi suçluyor" ifadelerini kullandı.

"BANU PARLAK BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GÜLEREK BİZİ SUÇLUYOR"

Gözlerinin önünde köpeğinin parçalanmasını seyreden Yasemin Kılıç ise, "Leo'yu dolaştırırken Banu Parlak'ın köpeğini gördük. Bahçe içerisinde tasmasız dolaşıyordu. Annem ile birlikte onunla karşılaşmamak için yolumuzu değiştirdik ancak tam içeri girerken Banu Parlak köpeği ile birlikte tasmasız şekilde çıktı. Köpek anında koşarak geldi. Leo'ya saldırdı. Köpeğin koştuğu Leo'yu parçaladığı an gözümden gitmiyor. Ben gece uyuyamadım. Hala hiçbir şey olmamış gibi güle güle bizi suçluyor. Bana saldırmaya çalıştılar. Ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Banu Parlak sen bir katlisin. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın" şeklinde konuştu.

Fenomen Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü

Fenomen Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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