Çocukların kavgası, ailelerin katılımıyla meydan muharebesine döndü: 14 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Konuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile, birbirine girdi. Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.

KAVGADA 14 KİŞİ YARALANDI

14 kişinin yaralandığı Kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi. Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

İşte olay yerinden görüntüler;