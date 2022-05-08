Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - 3. Sayfa
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Kastamonu'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Ayhan Derici (41) idaresindeki otomobil, Öz Bereket Kavşağına yakın bir noktaya geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ, MOTOR KISMI 10 METRE İLERİ SÜRÜKLENDİ

Kazanın şiddetiyle araç ikiye bölündü ve motor aksamı gövdesinden ayrılarak yaklaşık 10 metre mesafeye sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Ayhan Derici olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, zabıta, EnerjiSA ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ayhan Derici'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol, bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan polis ekipleri, kazayı izlemek için olay yerine gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmakta güçlük çekti.

Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Özgür Alantor - 3. Sayfa

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kastamonu, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

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