Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç öğretmenin cenazesi gözyaşları içinde alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç öğretmenin cenazesi gözyaşları içinde alındı

Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç öğretmenin cenazesi gözyaşları içinde alındı

Bir son dakika haberine göre Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki fizik öğretmeni ve müzisyen gencin cenazesi yakınlarının gözyaşları içinde morgtan alındı.

 - Güncelleme:

Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki fizik öğretmeni ve müzisyen gencin cenazesi yakınlarının gözyaşları içinde morgtan alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerine meydana geldi. 07 ALU 287 plakalı motosikletiyle evine doğru giden Hakkı Sucugil(36) aracının kontrolünü kaybetti ve aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede fizik öğretmeni ve ayrıca müzisyenlik yapan Hakkı Sucugil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Sucugil'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzücü haberle genç öğretmenin çok sayıda yakına morga geldi. Yapılan otopsinin ardından Hakkı Sucugil'in cenazesi gözyaşları içinde yakınları tarafından morgtan alındı. Gözyaşlarına boğulan Sucugil'in kız kardeşini yakınları ve arkadaşları sakinleştirdi. Sucugil'in cenazesi toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Konyaaltı Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title