Ev sahibiyle kavga eden kiracı, zili çalıp içeri girmek isteyen polisi vurduktan sonra intihar etti
Bursa'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada olay yerine intikal eden polis memuru, zili çaldıktan sonra kapının açılmasının ardından içeriye girmek isterken gözü dönen kiracı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olay yerine özel harekat polisi çağrılırken, pompalı tüfekle direnip teslim olmayan kiracı aynı silahla intihar etti.
Bursa'da Gürsu ilçesinde oturduğu evin sahibi ile tartışan M.B. isimli Kiracı, pompalı tüfekle tehditler savurunca olay polise intikal etti. Ev sahibi kiracı kavgası ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru olaya müdahale etmek için bahse konu evin zilini çalıp kapıyı açmalarını istedi.
KAPI AÇILINCA İÇERİYE GİREN POLİS POMPALIYLA VURULDU
Kapı açıldığı sırada içeriye girmek isteyen bir polis memuru gözü dönen kiracının elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Ayağından yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TESLİM ÇAĞRISINA UYMAYIP İNTİHAR ETTİ
Elindeki pompalı tüfekle direnip teslim olmayan kiracı için bölgeye özel hareket polisi çağırıldı. Müdahaleye hazırlanan polis ekiplerini gören kiracı M.B. evin terasına çıkıp aynı pompalı tüfek ile intihar etti.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.