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Arazi anlaşmazlığı yaşadıkları engelli komşularını sokak ortasında taşladılar

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da ikamet eden bedensel engelli Recep A., arazi anlaşmazlığı yaşadıkları komşularının eşini darbettiğini görmesinin ardından olaya müdahale etti. Bu sefer talihsiz adama yönelen komşular, sokak ortasında taşladıkları Recep A. ve eşini hastanelik etti.

Kavak ilçesi Karaarslan Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, aralarında sınır anlaşmazlığı bulunan 70 yaşlarındaki komşuları R.A.'nın taşlı saldırısına uğrayan bedensel engeli Recep A. (63) ve eşi 3 çocuk annesi Fatma A. (61) kanlar içinde kalarak yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı-koca, tedavi altına alındı.

Arazi anlaşmazlığı yaşadıkları engelli komşularını sokak ortasında taşladılar

"ARAMIZDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI VAR"

Yaralı Recep A., "Ben bedensel engelliyim. Mahallede komşumuz R.A. ile arazi anlaşmazlığımız var. R.A.'nın evimin önünde eşim Fatma A.'ya saldırdığını görünce müdahale edip eşimi kurtarmak istedim. Bu sırada bana da taşla saldırdı. Bizi ölümle tehdit etti, şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Arazi anlaşmazlığı yaşadıkları engelli komşularını sokak ortasında taşladılar

Arazi anlaşmazlığı yaşadıkları engelli komşularını sokak ortasında taşladılar

Arazi anlaşmazlığı yaşadıkları engelli komşularını sokak ortasında taşladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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