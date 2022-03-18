Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım - Haberler

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Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in de olduğu 10 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildi. Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diye seslendi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe aldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu teslim edildiği sırada suçüstü yapan ekipler, aralarında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. 1 kilo 237 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda; taksi şoförü olduğu belirlenen M.B. (32) serbest bırakılırken, Recep Sert, E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32), D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) adliyeye sevk edildi.

RECEP SERT GAZETECİLERE SESLENDİ

Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diyerek seslendi.

Gözaltına alınan isimler adliye girişinde böyle görüntülendi;

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Recep Sert, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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