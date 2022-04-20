Son Dakika: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 8 yaralı
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Son dakika: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Bursa'daMudanya yolu İhsaniye Mahallesi civarında infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste sebebi henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı.
1 ÖLÜ, 8 YARALI
Olay nedeniyle 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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