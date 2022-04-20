Son Dakika: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 8 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Haberler.com - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Bursa'daMudanya yolu İhsaniye Mahallesi civarında infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste sebebi henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı.

Son Dakika: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 8 yaralı

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Olay nedeniyle 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com - 3. Sayfa

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title