Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönüne ulaşım durdu
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Son dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım dururken, Bolu Valisi Ahmet Ümit, kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Olay yerinden gelen görüntüler ise durumun vahametini ortaya koyuyor.
Anadolu Otoyolunun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 18 aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, zincirlemeye kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu. Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.
Öte yandan olay yerinden gelen görüntüler endişe yarattı. Tünel içerisinde birçok aracın birbirine girdiği, bazı vatandaşların yaralılara yardım etmeye çalıştığı görüldü.