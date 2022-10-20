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Son dakika 3. sayfa: AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Denizli'de faaliyet gösteren bir AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de faaliyet gösteren bir AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; AVM'nin 3. katında bulunan Yeliz Yeder Can (46), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kapanma saati yaklaşan AVM'deki korku dolu anlara şahit olan müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde bulunan Yeliz Yeder Can, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Can'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kapanmak üzere olan AVM'de meydana gelen feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Yenişehir Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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