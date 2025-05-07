Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabık gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık'ın Cumhurbaşkanına yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya'da gözaltına alındığını ve hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurdu. EGM'den yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı\rumuzlu hesap yöneticisi A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'DAN SOKAK RÖPOTAJI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Anadolu Medya Ödülleri programında yaptığı konuşmada sokak röportajlarına tepki göstermişti. Erdoğan, "Eline bir mikrofon, bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir. Öyle ki mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor. Nasıl bir cübbe giyen hakim, savcı, avukat olmuyorsa, nasıl bir üniforma giyen polis ve asker kabul edilmiyorsa, nasıl her stetoskop takana doktor demiyorsak, eline mikrofon ve kamera alıp sokağa çıkan herkes gazeteci değildir, basın mensubu değildir. Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren, hele hele insanımıza hakaret eden gazeteci olmaz, olsa da ona gazeteci denmez. Para kazanmak, 3-5 tık daha fazla almak gibi bahaneleri asla geçerli mazeretler olarak göremeyiz. Millete saygısı olmayanın yaptığı işe de saygısı olmaz. Gazetecilik mesleğinin itibarına da zarar veren bu sorunun üzerine önce basın mensuplarımız, sonra da ilgili kurumlarımız mutlaka gitmelidir" demişti.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Meslek lisesinden mezun olduktan sonra bir dönem düğün fotoğrafçılığı yaptı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Medya dünyasına ise kendi kurduğu "Divan" adlı yerel gazeteyle adım attı. Ancak bu girişim beklenen başarıyı sağlayamadı.

Kocabıyık, 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile YouTube'ta "İlave TV" adlı kanalı kurdu. Kanal, kısa sürede ilgi görerek Mayıs 2018'de 11 bin aboneye ulaştı. Artan ilgiyle birlikte Türkiye genelinde röportajlar yapmaya başlayan ekip, 2019'un başlarında abone sayısını 90 bine çıkardı. Temmuz 2023 itibarıyla İlave TV'nin abone sayısı 743 bine ulaştı. Arif Kocabıyık, bu yayın serüvenini anlattığı "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap da kaleme aldı.

Siyasi kariyerine ise 18 Mart 2023'te İYİ Parti'den Antalya Milletvekili aday adaylığını açıklayarak adım attı. 9 Nisan 2023 tarihinde açıklanan listelerde Antalya 12. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı ancak seçilemedi.