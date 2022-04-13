Bağcılar'da mahalleliyi "Erkek olan gelsin" diyerek tehdit eden Suriyelinin ilk ifadesi! Her şeyi reddetti

İstanbul Bağcılar'da, 10 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta akılalmaz bir olay meydana geldi. Sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf Hamza Hammamı'yı trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı.

"ERKEK OLAN BURAYA GELSİN"

Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık karıştı. Bu sırada Hamza Hammamı dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

"KİMSEYE HAKARET ETMEDİM"

Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Hamza Hammamı'nin savcılıktaki ilk ifadesi ortaya çıktı. Suriyeli esnaf ifadesinde şunları söyledi: "Ben 7-8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Yeterince Türkçe konuşabiliyorum. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kimseye hakaret ve tehditte bulunmadım. Kimseyi darp etmedim. Ayrıca başka insanlara karşı veya Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadım.

"ŞAHISLAR BANA SALDIRDI"

Ben sadece trafik nedeniyle işyerimin önünde seyir halinde olan aracın devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istedim. Ancak uyarmak istediğim araç sürücüsü ve yakını olduğunu tahmin ettiğim bir kısım şahıslar bana saldırdılar. Bu şekilde gerginlik yaşandı. Daha sonra şahıslar araçlarına binip olay yerinden ayrıldılar.

"BEN BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

Ben bu olayın gerginliği ve ayrıca Suriye'de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım. Ayrıca benim arkadaşlarım beni tutarak işyerinin içine sokmaya çalıştılar. Sanki ben suç işlemişim ve beni koruyormuş gibi davrandılar. Oysa ben herhangi bir suç işlemedim.

"O ANDA GELEN POLİSİ GÖRMEDİM"

Suç işlemediğimi ve masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim. Polisi görünce zaten oturduğum sandalyeden kalktım. Kimseye saygısızlık yapmadım.

"ARAÇTA KADIN VE ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Suçsuzum ayrıca bana saldıran şahısların aracında kadın ve çocuk olduğunu bilmiyordum. Engelli bir çocuk olduğunu da sonradan öğrendim. Bu nedenle bana saldıran şahıslardan şikayetçi değilim ancak olayın görüntülerini kanalda yayınlayarak farklı bir şekilde haberleştiren televizyon kuruluşundan şikayetçiyim"

SINIR DIŞI EDİLECEK

Hamza Hammamı'nin "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından ifadesi alındı. Hammamı, ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

Kaynak: Habertürk