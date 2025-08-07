Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak yaşlı kadın, doktor olan şizofreni hastası oğlu tarafından 2 saat boyunca darp edilip beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Kameraya yansıyan vahşette gencin, "Para bul, para bul bana" diyerek annesine yumruk attığı görüldü. Yaşlı kadını yerde baygın halde bulan bakıcısının ise genç tarafından ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

YATALAK KADIN BAYGIN HALDE BULUNDU

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

ŞİZOFRENİ HASTASI GENÇ, ANNESİNİ DÖVÜP KOMAYA SOKMUŞ

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından darp edildiğini belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı tespit edildi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

BAKICIYA ÖLÜM TEHDİDİ

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu.

7 SENE TIP OKUMUŞ

Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

