Muğla'nın Yatağan ilçesinde kendisini sivil jandarma olarak tanıtarak vatandaşların evlerine giden dolandırıcılar, üç ayrı olayda altınları hedef aldı. Olaylardan birinde altınlar bulunarak sahibine teslim edilirken, diğer iki olayda geç ihbar nedeniyle altınlara ulaşılamadı. Üç olayla ilgili toplam 7 şüpheli yakalanırken, 7 kişi tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, son dönemde bölgede telefon aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına dikkat çekildi. Dolandırıcıların kendilerini polis, jandarma, savcı, banka görevlisi veya kamu personeli olarak tanıtarak vatandaşların güvenini kazanmaya çalıştığı, bu yöntemle para ve kıymetli eşyalarını ele geçirmeyi hedeflediği belirtildi. Yatağan ilçesinde yaşanan üç ayrı olayda da şüphelilerin kendilerini sivil jandarma olarak tanıtarak vatandaşların evlerine gittiği ve altınları elden teslim almaları sonucu dolandırıcılık olaylarının meydana geldiği bildirildi.

İlk olay, 27 Ekim 2026 tarihinde Şeref Mahallesi'nde yaşandı. Bir vatandaşın evine gelen ve kendisini sivil jandarma olarak tanıtan şahsa altınlarını teslim etmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Yapılan müdahale sonucunda şüpheliler yakalanırken, 4 kişi tutuklandı. Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

İkinci olay, 30 Ekim 2026 tarihinde Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisini sivil jandarma olarak tanıtan şahsa altınlarını teslim eden vatandaşın olayı geç bildirmesi nedeniyle altınlara ulaşılamadı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Üçüncü olay ise 16 Kasım 2026 tarihinde Turgut Mahallesi'nde yaşandı. Yine aynı yöntemle bir vatandaşın altınlarını alan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Ancak olayın geç bildirilmesi nedeniyle bu olayda da altınlar bulunamadı.

Jandarmadan vatandaşlara uyarı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, kendisini jandarma, polis veya savcı olarak tanıtarak 'Kimliğiniz olay yerinde bulundu, inceleme yapacağız' ya da 'Evinizde altın, kıymetli eşya ve silah var mı?' gibi ifadelerle iletişim kuran kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın karakola bilgi verilmesi istendi. Açıklamada ayrıca jandarma, polis ve savcıların hiçbir şekilde vatandaşlardan para, altın veya kıymetli eşyalarını teslim etmelerini istemeyeceğinin altı çizildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı