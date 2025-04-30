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Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Dereköy köyünde bir tarlada 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde obruk oluştu. Ortaya çıkan obruk köylüleri tedirgin ederken Dereköy muhtarı Necati Gökkaya "Babam ve bir komşumuz görmüşler, gelip bana haber verdiler. Ben de gerekli yerlere haber verdim" dedi.

Yıldızeli ilçesine bağlı 10 haneli Dereköy köyünde Hüsamettin Büyükpınar'a ait tarlada önceki gün obruk oluştu. Köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta oluşan obruk, köylüleri tedirgin etti.

20 YIL ÖNCE DE BENZER BİR ÇÖKÜNTÜ OLUŞTU

Köy muhtarı Necati Gökkaya'nın haber vermesiyle bölgeye AFAD ve Jandarma ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gelerek inceleme yaptı. İncelemede; tarlada oluşan obruğun 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Bölgede aynı yerde yaklaşık 20 yıl önce de benzer bir çöküntünün oluştuğu öğrenildi.

Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu

10 GÜN ÖNCE YULAF EKİLMİŞ

Dereköy muhtarı Necati Gökkaya, "2 gün önce gece saatlerinde oluşmuş. Babam ve bir komşumuz görmüşler, gelip bana haber verdiler. Ben de gerekli yerlere haber verdim. Jandarma ve AFAD ekibimiz gelerek incelemede bulundular. Derinlik 8 metre, çapı olarak 7 metre ölçüldü. Burası tarla. Yaklaşık 10 gün önce yulaf ekimi yapıldı.

Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu

Yaklaşık 20 yıl önce aynı bölgede küçük bir göçük daha olmuştu. Şu anda gerekli mevkiler gelip, burada dolgu çalışması yapacağını belirttiler. Obruk tabanında su birikintisi de var, altta su kaynağı olup olmadığını tam bilmiyoruz" diye konuştu.

Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu

Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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