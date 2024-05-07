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İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi

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İstanbul Şişli'de bir şahıs, izinsiz oturduğu iddia edilen dairenin tahliyesine tepki göstererek binayı benzin döküp ateşe verdi. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, polisin müdahale ettiği 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de bir adam, tahliye kararına rağmen daireyi boşaltmayınca memurlara direnip binayı benzin döküp ateşe verdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polisin müdahale ettiği 3 kişi gözaltına alındı.

YILLAR ÖNCE GECEKONDU OLARAK KULLANILIYORDU

Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yıllar önce gecekondu olarak kullanılan alan yıkılarak yerine bina yaptırıldı. Bu süre içerisinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, binadaki dairelerde yaşamaya başladı.

İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi

DAİREDEN ÇIKMAYARAK DİRENMEYE BAŞLADI

Bina sahibi durumu fark etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Tahliye kararının çıkması üzerine iki daire boşaltıldı. Ancak bir şahıs daireden çıkmayarak direnmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde memurlar tahliyeye gelince ortalık karıştı.

İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi

BENZİNLE BİNAYI ATEŞE VERDİ

Daireden çıkmayan şahıs, çatıya çıkarak benzinle binayı ateşe verdi. Alevler daha sonra sökerken, polis ise binaya girerek şahısları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 1'kadın 2 kişi emniyete götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi

İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Şişli 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Anil Ulker:

Mutehait adamlari dolandırmış

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1
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