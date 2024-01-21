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Şişli'de Mühendis Hayatını Kaybetti

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Şişli'de başına aldığı darbe sonucu evinde hayatını kaybeden 49 yaşındaki mühendis, yaralandıktan sonra başını tutarak evine gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. MHP Elağız eski İl Başkanı Kenan Aksın'ın oğlu olan mühendis cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Şişli'de başına aldığı darbe sonucu evinde hayatını kaybeden 49 yaşındaki mühendis adamın yere düşerek yaralandıktan sonra başını tutarak evine gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Aksın'ın ön otopsi sonucunda beyin kanaması geçirdiği ve buna bağlı olarak iç kanamadan hayatını kaybetti öğrenildi. MHP Elağız eski İl Başkanı Kenan Aksın'ın oğlu olan mühendis cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta geçtiğimiz salı günü saat 22.00'de meydana gelen olayda 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksın, başına darbe aldıktan sonra evine gelmişti. Kendisini iyi hissetmeyen Aksın iki arkadaşına mesaj atarak yardım istemiş, arkadaşları yanına geldikten bir süre sonra ise yere düşerek hayatını kaybetmişti. Mühendis Fatih Aksin'in ölüm nedenini aydınlatmak için çalışmalara başlayan Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaşadığı bina ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemişti.

Şişli polisi takip edip düştüğünü bulmuştu

Vali Konağı Caddesi'nde çiçekçilik yapan bir kişi polise verdiği ifadede, Aksın'ın bir mağaza önünde yere düşerek başını basamağa çarptığını görerek yardıma koştuğunu söylemişti. Yerden kaldırdığı Aksın'a su vererek ambulans çağırmayı teklif ettiğini belirten çiçekçi, Aksın'ın bunu kabul etmeyerek uzaklaştığını belirtmişti.

Başını tutarak eve gitmiş

Şişli polisi elde edilen bulgular doğrultusunda Aksın'ın önünde düştüğü giyim mağazasının güvenlik kamerasını incelemişti. İncelenen görüntülerde mağaza önünden geçerken birden duran Aksın'ın, kimsenin müdahalesi olmadan fenalaşarak sırt üstü yere düştüğü ve başını mağazanın giriş basamağının köşesine çarptığı anlaşılmıştı.

Beyin kanamasını geçirip hayatını kaybetmiş

Yapılan çalışmalar sonucunda olay günü saat 14.12 sıralarında dışarı çıkan Aksın'ın, saat 15.10 sıralarında başının arka tarafını tutarak binaya girdiği tespit edilmişti. Görüntülerde, Aksın'ın eliyle kafasını tutarak evine doğru yürüdüğü, daha sonra apartman kapısında bir süre beklediği görülüyor. Öte yandan Fatih Aksın'ın ön otopsi raporunda düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. MHP Elağız eski İl Başkanı Kenan Aksın'ın oğlu olan mühendis, cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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