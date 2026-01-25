Şişli'de başı olmayan kadın cesedini bakın kim bulmuş! 2 sakallı erkek detayı

Şişli'de çöp konteynerinde kafası kesik bir halde kadın cesedi bulundu. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze aracı bölgeye gelerek ceset Adli Tıp morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 20.00 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöpte malzeme arayan Okan Ç.'nin malzeme aradığı sırada elinde bir sıcaklık hissettiğini anladı. Çöpte bulunan siyah poşeti açtığında kafası kesik halde kadın cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından parmak izi sorgusundan cansız bedenin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşıldı. Çalışmaların devamında cansız bedenin bulunduğu sokaktan 2 sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde ise bir çöp konteynerının yanındaki 2 adet valizde cansız bedene ait olduğu anlaşılan deliller bulundu. Caddede yapılan çalışma sonrası bulunan deliller olay yeri inceleme aracına koyuldu.

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Geniş çaplı çalışmaların bitmesinin ardından, bölgeye cenaze aracı sevk edildi. Cenaze aracının gelmesinin ardından, cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın yaşandığı sokağa belediye ekipleri gönderilerek sulama çalışması yapılarak sokak temizlendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇÖPTEN EŞYA TOPLAYAN ŞAHIS BULDU

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın cansız bedeni bölgede çöpten eşya toplayan O.Ç. tarafından bulundu. O.Ç., sokak girişindeki belediyeye ait konteynerde eşya aradıktan sonra Kuyulubağ Sokak önündeki konteynere geçtiğini, burada siyah bir poşeti açtığında eline sıcaklık geldiğini ve poşetin içinde kanlar içinde bir ceset gördüğünü anlattı.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Durumu bildirmek üzere Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne gittiğini söyleyen O.Ç.'nin beyanı üzerine olay yeri şerit çekilerek güvenlik altına alındı.

ŞÜPHELİLER SAKALLI 2 ERKEK

Öte yandan genç kadının cansız bedeninde yapılan incelemede sırtında 4 adet kesi olduğu, kafası ve bacaklarının bedenden ayrıldığı tespit edildi. Sözcü Gazetesi'nden Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre ise yapılan incelemelerde saat 19.00 sıralarında sokakta bulunan görgü tanığının, 2 sakallı erkek şüpheliyi çöp konteyneri önünde valizle beklerken gördüğü belirtiliyor. Kadının siyah bir sweatshirt, siyah iç çamaşırı ile birlikte çarşafa sarılı halde bulunduğu belirlenmiş durumda.