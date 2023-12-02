Şırnak'ta kaybolan kızı arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Kasım'da Dicle Nehrinde kaybolan kızı arama çalışmaları Şırnak, Diyarbakır, Elazığ ve Van'dan gelen arama kurtarma ekipleri ile birlikte devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri, son teknolojik cihazlar kullanarak nehirde geniş bir alanda arama yapıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Kasım'da Dicle Nehrinde kaybolan kızı arama çalışmaları Şırnak, Diyarbakır, Elazığ ve Van'dan gelen arama kurtarma ekipleri ile birlikte devam ediyor.

Dicle Nehrinde kaybolan Zelin Çalış'ı bulmak için 27 Kasım'da başlayan arama çalışmaları bugün de devam etti. Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği, Diyarbakır, Van ve Şırnak AFAD ekipleri ile kurbağa adamları nehirde kaybolan Zelin Çalış'ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda ilk günden bu yana boğulmanın yaşandığı Cizre Köprüsü mevkiinde, Dicle Nehri kenarlarında arama çalışması yaparak ilerlemeye çalışan arama kurtarma ekipleri sınırın sıfır noktasında bulunan Hezil Çayına kadar geniş bir şekilde çalışma yapıyor.

Koordinasyonu AFAD sağlıyor

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek'in koordine ettiği arama kurtarmak ekipleri nehir kenarında kamp kurdu. Arama kurtarma çalışmaları hakkında AFAD Şırnak İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Diyarbakır AFAD dalgıç ekibi, Van İl Emniyetine bağlı deniz polisi ekipleri, Elazığ AFAD kurbağa adam ekipleri ve Cizre itfaiyesi dalgıç ekipleri müşterek bir şekilde arama faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Diyarbakır AFAD ve Cizre Belediyesi ekipleri Dicle Nehrinin iki yakasını sağlı ve sollu olmak üzere kıyı kenarı boyunca olayın olduğu bölgeden başlayarak ikinci ve üçüncü köprü altından Güzeller mevkiine kadar ve Yakacık köyünü geçerek Nerduş taraflarına kadar yaklaşık 15 kilometre kıyı şeridini su üstünden taradı. Elazığ AFAD ekibi ve Van Deniz polisleri ise olay bölgesinde sonar cihaz taraması yaparak 2. Köprü istikametinde dalışlar gerçekleştirdi.

Son teknolojik cihazlar kullanılıyor

Cizre'de 6 günden bu yana birbirinden daha tecrübeli dört ekipten oluşan uzman personeller tarafından su altı ve su üstünde sürdürülen arama çalışmaları titizlikle devam ederken, AFAD ekipleri de bir yandan su altı dronu ile suyun zemininde arama yapıyor, diğer yandan da sonar cihazı ile su altı taramaları yaparak balık adamlara destek veriyor.

Arama kurtarma ekiplerinin yapmış olduğu 6 günlük çalışmada şuana kadar herhangi bir netice alınamazken, küçük kızın ailesi ve yakınlarının nehir kenarındaki bekleyişleri de devam ediyor. - ŞIRNAK