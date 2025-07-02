Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı

Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı
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Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı
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Bursa Mustafakemalpaşa'da bir zincir market şubesinden su alan şüpheli, kasada sıra beklediği için sinirlenerek kasiyer kadına yumruklu saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan kadının burnunda çatlak oluşurken, bir başka müşterinin de kendisine yumrukla karşılık vermesiyle kaçan şüpheli ise yakalanarak tutuklandı. Öte yandan saldırı anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir zincir market şubesinden önceki gün öğle saatlerinde su alan Vedat K., kasada sıra beklediği için sinirlenerek kasiyer Kübra K.'ye, "Su almak için bu kadar beklenir mi" diye tepki gösterdi.

Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı

KASİYERE YUMRUK ATTI

Parayı kasanın önüne atan Vedat K., kasiyerle tartışmaya devam ederken, Kübra K. de para üstünü aynı şekilde atarak müşteriye verdi. Taraflar arasındaki tartışma devam ederken, para üstünü alıp yere atan Vedat K. kasiyere saldırdı.

Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı

Diğer müşteriler ve çalışanların araya girmesiyle dışarıya çıkarılan Vedat K., tekrar markete girmek istediği sırada, kapıda kendisini engellemeye çalışan Kübra K.'ye yumruk attı.

Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı

BİR BAŞKA MÜŞTERİDEN YUMRUK YİYİNCE KAÇTI

Bir başka müşterinin de yumruk atarak karşılık verdiği Vedat K., kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve burnunda çatlak oluştuğu tespit edilen Kübra K.'ye, 7 gün iş göremez raporu verildi.

Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı

TUTUKLANDI

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansırken, kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Vedat K., yaşadığı Karacabey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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