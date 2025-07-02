Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir zincir market şubesinden önceki gün öğle saatlerinde su alan Vedat K., kasada sıra beklediği için sinirlenerek kasiyer Kübra K.'ye, "Su almak için bu kadar beklenir mi" diye tepki gösterdi.

KASİYERE YUMRUK ATTI

Parayı kasanın önüne atan Vedat K., kasiyerle tartışmaya devam ederken, Kübra K. de para üstünü aynı şekilde atarak müşteriye verdi. Taraflar arasındaki tartışma devam ederken, para üstünü alıp yere atan Vedat K. kasiyere saldırdı.

Diğer müşteriler ve çalışanların araya girmesiyle dışarıya çıkarılan Vedat K., tekrar markete girmek istediği sırada, kapıda kendisini engellemeye çalışan Kübra K.'ye yumruk attı.

BİR BAŞKA MÜŞTERİDEN YUMRUK YİYİNCE KAÇTI

Bir başka müşterinin de yumruk atarak karşılık verdiği Vedat K., kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve burnunda çatlak oluştuğu tespit edilen Kübra K.'ye, 7 gün iş göremez raporu verildi.

TUTUKLANDI

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansırken, kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Vedat K., yaşadığı Karacabey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.