Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı: Beni öldürmeye karar vermişler

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in, cinayetten önce yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir'e attığı mesajlar ortaya çıktı. Ateş'in mesajında "Beni öldürmeye karar vermişler" ifadesini kullandığı görüldü. Özdemir, bu yazışmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu ancak ifadesi iddianameye konmadı.

17 AYDA TAMAMLANAN İDDİANAMEDE YER ALMAYAN YAZIŞMA

Ankara'da 30 Aralık 2022'de öldürülen Ateş'in cinayetine ilişkin soruşturma 1 yıl 4 ay sonra tamamlanmış, Başsavcılık 22 kişi hakkında ''Tasarlayarak öldürme'' suçundan iddianame düzenlemişti. 17 ayda hazırlanan iddianamede cinayette parmağı olan bir çok ismin yer almadığı iddiası ise Ateş'in eşi Ayşe Ateş tarafından dile getirilmişti. Dava dosyasına girmeyen bilgilerden biri de Ateş'in ölmeden önce yakın arkadaşına attığı mesajlar oldu.

CİNAYETTEN 6 GÜN ÖNCE "BENİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞLER" MESAJI

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Sinan Ateş, ofisinin önüne gelen aracın fotoğrafını yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir'e gönderdi ve, "İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum" yazdı. Ateş, bu yazışmadan altı gün sonra da yine Ömer Çağrı Özdemir'e "Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı" diye mesaj attı.

Sinan Ateş ve Ömer Çağrı Özdemir arasında geçen mesajlaşma şöyle;

"Tarih, 10 Mart 2022.

Sinan Ateş ile avukatı Ali Yücel'in birlikte kullandıkları hukuk bürosunun önünde Ülkü Ocakları'na tahsisli 06 AT 2020 plakalı siyah bir araç park etti. Büroya gelen gençlerden geçlerden Ç.B., arabanın fotoğrafını çekip Ateş'e gönderdi. Ateş ise bu fotoğrafı yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir'e iletti.

Ateş : Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş. Ofiste değildik.

Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş. Ofiste değildik. Özdemir: Ofise mi?

Ateş: Evet, çocuklar inince aşağı, bunlar yürümüş. 06 AT 2020. Biz almıştık ya aracı. İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum.

Özdemir: Tamam. Şimdi plakayı, aracı gönderiyorum. (Ateş'in "İsmet Bey" dediği kişi, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'ndan önce danışmanlığını yaptığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman)

İlk yazışmadan altı gün sonra... 16 Mart 2022. Ateş, Özdemir'e kendisini öldürmeye karar verdiklerinden söz ediyor. Yazışma şöyle:

Ateş: Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı.

Özdemir: Öyle kolay mıymış?

Ateş: Sağa sola haber yolluyor, arıyorlar.

yolluyor, arıyorlar. Özdemir: Vay anasını ya!

Ateş: Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getiriyor. Yeni insanlar ölsün istiyorlar.

Özdemir: Takma kafana reis, kolpacı bunlar.

Ateş: Orası öyle. Reis 18-19 yaşında çocukları gaza getiriyorlar. Cahit'e (Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir) ekip yollamışlar. Mersin'de olan Bursa'da olursa... Allah korusun"

YAZIŞMALAR BAŞSAVCILIĞA SUNULDU

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı sırasında Ateş'in genel sekreteri olan Özdemir, yazışmaları 5 Mayıs 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Özdemir, ifadesinde, 06 AT 2020 plakalı araca ilişkin şunları söyledi:

"Avukat Ali Yücel'e ait olup kendisinin de kullandığı büronun önüne 06 AT 2020 plakalı aracın geldiğini, Ç.B. tarafından fark edildiğini, silahlı dört kişinin araçta bulunduğunu, şahısların Ç.B.'yi fark etmesi üzerine oradan ayrıldıklarını iletmiştir."

Özdemir, Ateş'in "Beni öldürmeye karar vermişler Ömer abi" şeklindeki mesajını göstererek, şöyle dedi:

"Kendisini öldürmeye çalıştıklarını ve planladıklarını bana açık açık bildirmiştir. Bursa'da Cahit Özdemir'e de Mersin'de Çağrı Ünel'e olduğu gibi bir ekip yollandığını, bu tip karışıklıklar sonucunda yeni insanların ölebileceği endişesi taşıdığını bana belirtmişti." Ancak Özdemir'in bu ifadeleri iddianamede yer almadı.