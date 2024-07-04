Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından şok iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya dün devam edildi. Sanık avukatları Sinan Ateş'i çatışma sırasında arkadaşlarının öldürdüğünü öne sürdü.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep, "Evet ben azmettirdim. Ayağından vurduk, tamam ama kimin mermisiyle öldü?" diye sordu ve "Şaibe var. Eray sıkıyor, Sinan düşüyor, düştükten sonra Eray'ın Sinan'ı karnından vurması mümkün değil. O açı Selman'ın (Olay günü Sinan Ateş'in yanında olan arkadaşı) açısı" dedi. Tetikçi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı ise Ateş'i sadece ayaklarından vurduğunu ve kaçarken, "Reisi vurduk" diye sesler duyduğunu söylemişti.

"SADECE AYAKLARINA SIKACAKTIM"

Tetikçi Eray Özyağci'nin avukatı Zeynettin Aktürk, yargılamanın eksik ve hatalı olduğunu savundu. Özyağci'nin, savunmasında "Ben oraya yaralamaya gittim, sadece ayaklarına sıkacaktım." dediğini hatırlatan Aktürk, kamera görüntülerinin de bunu doğruladığını öne sürdü.

TETİKÇİ ATEŞ EDİLDİĞİ İÇİN KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALMIŞ

Müvekkilinin üç kez ateş ettiğini ve bunların Ateş'in ayaklarına isabet ettiğini iddia eden Aktürk, "Maktulün yanında bulunan Selman Bozkurt, müvekkile doğru ateş ederken müvekkilim kaçıyor. Bu kaçış esnasında iki kez daha ateş etmektedir ve Selman Bozkurt'u yaralamıştır. Olay yerinde ilk amacınız neyse ona odaklanırsınız. İlk amaç yaralama olduğu için ayaklarından vurup kaçmayı planlamaktadır. Kaçarken arkasından ateş edildiği için buna karşılık vermek zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRMEYE NİYETİ OLSA BAŞINI HEDEF ALIRDI"

Aktürk, Ateş'i müvekkilinin öldürmediğini savunarak "Özyağcı'nın vuruş açısı çok açık. Bir metre mesafeden ateş ediyor. Öldürme niyeti olsaydı ayaklarını değil, başını hedef alırdı. Sinan Ateş'i, yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt öldürüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve otopsi raporu da bunu gösteriyor" dedi.

AYŞE ATEŞ'TEN İDDİALARI YALANLAYAN BELGELİ PAYLAŞIM

Tetikçi Eray Özyağcı ve azmettirici Doğukan Çep, Sinan Ateş'i kişisel husumet nedeniyle yaralamayı amaçladıklarını iddia etmesi ve "Özyağcı'nın Ateş'in ayağına ateş ettiği, ancak Ateş'i öldüren kurşunların Ateş'in yanında bulunanlar tarafından atılan silahlardan çıktığı" şeklinde savunması üzerine Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından bu durumu yalanlayan bir paylaşım yaptı.

Ayşe Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sinan Ateş'in katledildiği yerde 3 silah kullanıldı. Biri tetikçi Eray Özyağcı'nın kullandığı silah, diğer ikisi Ateş'in arkadaşlarının Özyağcı'ya karşılık verdikleri silahlar. Tetikçi cinayet sonrasında kullandığı silahı yok etti. İfadesinde silahı sakladığını ve yerini de hatırlamadığını ileri sürdü.

Öte yandan Kriminal Polis Laboratuvarı, Ateş'in arkadaşlarının karşılık verdiği diğer iki silahı inceledi. Biri Canik marka, diğeri el yapısı üzerinde LLLCCCSSSLLLCC ibareleri bulunan silahtı. Her iki silah da 9x19 mm çap ve tipinde fişek kullanıyordu. Bunun yanısıra polisin elinde Sinan Ateş'in vücudundan çıkan 5 merminin parçaları vardı. Yani Ateş'in bedenine dördü öldürücü 5 mermi isabet etmişti. Ayrıca 12 adet de Ateş'in vücudu dışında yer alan fişek bulunuyordu.

"TESLİM EDİLEN SİLAHLARDAN ÇIKMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Sonuçta, olay yerinde 5'i Sinan Ateş'e isabet etmiş, 12'si dışında kalmış 17 mermi ve kullanılan 3 silah söz konusuydu. Laboratuvarda yapılan incelemede Ateş'in vücudundan çıkan 5 merminin, Ateş'in arkadaşlarının teslim ettiği silahlardan çıkmadığı tespit edildi. Ama bu kadar değil… En önemlisi tetikçilerin iddiasını çürüten kısmı…

"BEDENİNDEN ÇIKAN KURŞUNLAR ÜÇÜNCÜ BİR SİLAHA AİT"

Aynı incelemede olay yerinde bulunan 5 adet kovanın Canik marka silahtan, 2 adet kovanın ise el yapımı üzerinde LLLCCCSSSLLLCC yazan silahtan çıktığı tespit edildi. Laboratuvar raporuna göre Sinan Ateş'in arkadaşlarının getirdiği iki silah değiştirilmemişti. Olay yerinde kullanılan silahlardı. Toplam 7 adet kovan bu silahlardan çıkmıştı. Ancak Sinan Ateş'in bedeninden çıkan 5 mermi izi bunlara ait değildi. Üçüncü bir silahtan çıkmıştı. Haliyle bu durum, arkadaşlarının değil tetikçinin silahından çıkan kurşunla Ateş'in vurulduğunu gösteriyordu. Ancak o cinayet silahının yerini tetikçi "hatırlamıyorum" diyerek söylemiyordu. Sadece bu kadar da değil…

"ATEŞ'İN KARŞIDAN VURULDUĞU DOĞRULANIYOR"

Sinan Ateş'in otopsi raporu da Ateş'in yanından değil karşıdan vurulduğunu doğruluyor. Zira kafasından giren mermi çenesinin altından çıkıyor, ön tarafından giren kurşun sırtından çıkıyor. Keza olay anının görüntüleri izlendiğinde… Tetikçinin ateş ettiği, sonrasında Ateş'in düştüğü, devamında tetikçinin karşıdan ateş etmeye devam ettiği… Selman Bozkurt'un sola, Ahmet Keçik'in sağa kaçtığı, Keçik'in gelip yerdeki Ateş'in silahını alıp tetikçiye doğru ateş ettiği görülüyordu."