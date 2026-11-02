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Elbistan'da fırıncıdan dar gelirliye destek! Ekmeği 18 TL'den 10 TL'ye indirdi, gramajı düşürmedi

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Elbistan'da fırıncıdan dar gelirliye destek! Ekmeği 18 TL'den 10 TL'ye indirdi, gramajı düşürmedi
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde fırın işleten İsmail Şahin, 18 TL'ye satılan ekmeğin fiyatını gramajını düşürmeden 10 TL'ye indirdi. Dar gelirli ve kalabalık ailelerin memnuniyetle karşıladığı indirimin, un fiyatlarına yeni bir artış gelmezse Ramazan ayına kadar süreceği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir fırıncı, 18 TL olan ekmek fiyatını 10 TL'ye indirerek vatandaşlara destek oldu.

Elbistan'ın Karaelbistan Mahallesi'nde fırın işleten İsmail Şahin, 18 TL'ye satılan ekmeğin fiyatını gramajını da düşürmeden 10 TL'ye indirdi.

RAMAZAN AYINA KADAR SÜRECEK

İndirimin dar gelirli ve kalabalık aileler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Şahin, un fiyatlarında yeni bir artış yaşanmaması halinde bu uygulamayı Ramazan ayına kadar sürdüreceklerini ifade etti.

BİRİNCİ KALİTE UN, EKSİKSİZ GRAMAJ

Fırında üretilen ekmeklerin birinci kalite unla yapıldığını ve gramajda eksiltmeye gitmediklerini vurgulayan Şahin, amacının bu zorlu süreçte hemşehrilerine destek olmak olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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