Silivri'de alevler hızla ilerliyor! 50 hane tahliye edildi

Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle tarım ve ormanlık alanlara yayıldı. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altında almakta zorlanan ekipler havadan müdahale istedi.

SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçildiği öğrenilirken, helikopterler de çalışmalara katılıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Silivri'deki orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personel görev yapmaktadır.

"50 HANE TAHLİYE EDİLDİ"

Yangın sebebiyle Çanta mahallesinde 50 hane tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Kızılay, bölgede çalışan personellerimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesinden takip etmektedir."

VALİ GÜL: BİR KİŞİ MANGAL YAPARKEN KURU OTLAR TUTUŞMUŞ

Yangın çıkan bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan İstanbul Valisi Davut Gül, daha sonra söndürme çalışmalarını takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Bir hemşehrimiz bahçesinde mangal yaparken rüzgarın etkisiyle kuru otlar tutuşuyor. Onun neticesinde de gördüğünüz bu tablo ortaya çıkıyor." dedi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ilk anından itibaren Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere Bakanlığın tüm teşkilatının organize olduğunu kaydeden Gül, uçaklar ve helikopterlerle yangına müdahale edildiğini söyledi. Vali Gül ayrıca, yangının çıkmasına neden olan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.