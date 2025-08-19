Şile'de Sahiye Vurmuş Roket Başlığı İmha Edildi

Şile'de deniz kenarında sahile vurmuş roket başlığı olabileceği değerlendirilen bir cisim, özel ekipler tarafından güvenli bir şekilde imha edildi. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, cisim üzerinde ilk incelemeleri yaptı.

Şile'de deniz kenarında sahile vurmuş şekilde roket başlığı olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Cisim yapılan incelemelerin ardından imha edildi.

Şile Uzunkum cankurtaranlarının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cismin askeri mühimmat parçası olabileceği değerlendirildi. Bu nedenle bölgeye özel eğitimli sualtı savunma timleri (SAS) yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollü çalışma sonucunda cisim güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi. - İSTANBUL

