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Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti

Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olayla alakası olmayan tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Metin Hacıoğlu hayatını kaybetti.

İki grup arasında çıkan silahlı kavga, 40 yaşındaki engelli esnaf Metin Hacıoğlu'nun hayatına mâl oldu. Hacıoğlu'nun çatışmanın yaşandığı cadde üzerinde tütün dükkanı işlettiği öğrenildi.

Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, saat 21.00 sırlarında Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle her iki grup birbirlerine tabancayla ateş etti. Kurşunlar G.K. ile S.İ. ve çatışmanın ortasında kalan, yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Metin Hacıoğlu'na isabet etti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından G.K. ile S.İ. ve Metin Hacıoğlu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen, olayla alakası olmamasına rağmen kurşun isabet eden Metin Hacıoğlu kurtarılmadı.

Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti

CADDE ÜZERİNDE TÜTÜN DÜKKANI İŞLETİYORDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 20 adet boş kovan kovan, muşta ve keser ele geçirilirken, 4 katlı apartmanın 2'inci katındaki camına da kurşunların isabet ettiği belirlendi. İki grubun öğle saatlerinde de Nene Hatun Mahallesi'nde tartıştıkları, yaşamını yitiren Metin Hacıoğlu'nun ise cadde üzerinde tütün dükkanı işlettiği öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Varmı böyle oclıgı ya varmı böyle dünya hayvanlar sizi adamın hali ortada bide vurup öldrmüşlrr

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Haber YorumlarıAhmet Iyem:

Ya ülkemizde çok acı ölümler var. Ardı arkası kesilmeyen sakarlıklardan yiten canların sayısını hesap edemeyiz..

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