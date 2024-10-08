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Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti

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Cinsel istismar ve şiddete uğradığı tespit edilen 2 yaşındaki Sıla bebek, bir aydır Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyordu. Türkiye'yi kahreden haber dün geldi. Hayatını kaybeden Sıla bebeğin cenazesi bugün iki teyzesi tarafından alınırken, minik tabut herkesi ağlattı. Toprağa verilen Sıla bebeğin mezarındaki 'soyadı' detayı dikkatlerden kaçmadı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınarak Altınova Mahallesi'ndeki yakınlarının evine helallik için götürüldü. Daha sonra bebeğin cenazesi aynı mahalledeki Yeni Cami'ye getirildi. Burada Sıla bebeğin teyzeleri tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Cenazede fenalaşan bebeğin akrabalarını sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

"NE OLUR BİZLERİ AFFET"

Bebeğin cenaze namazını kıldırmak üzere gelen İl Müftüsü Mustafa Soykök namaz öncesi yaptığı konuşmada kıldırdığı cenazenin çok farklı olduğunu, yüreklerinin dağlandığını belirtti. Sıla bebekten helallik isteyen Soykök, "Ben hepiniz adına helallik isteyeceğim. Sıla bebeğimiz ne olur bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları iyiliklere, merhametin çoğalmasına vesile olur. İnsani değerlerimizi daha fazla kuşanmayı, güzellikleri, merhameti çoğaltmak için sorumluluklarımızın farkında olmayı Rabb'im nasip eylesin." dedi.

Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

DEDESİNİN SOYADI İLE DEFNEDİLDİ

Sıla Yeniçeri bebek, kılınan cenaze namazının ardından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yenişehir Mezarlığı'nda dedesinin soyadı ile toprağa verildi. Sıla bebeğin mezarının başına konulan tahtaya Sıla Güler yazılması dikkatlerden kaçmadı.

Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

OLAYIN GEÇMİŞİ

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'nin "uyanmadığını" belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti. Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek, dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

Sıla bebeğin mezarındaki
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Şehir Hastanesi Tekirdağ Türkiye 3-sayfa Güncel Bebek

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