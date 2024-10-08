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Sıla Bebeğin Hüzünlü Cenazesi Tekirdağ'da Yalnız Bırakılmadı

Sıla Bebeğin Hüzünlü Cenazesi Tekirdağ'da Yalnız Bırakılmadı
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Cinsel istismar ve şiddet mağduru 2 yaşındaki Sıla Y., Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aile cenazeyi morgdan alarak gözyaşlarıyla uğurladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesinde 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebeğin cenazesi morgdan alındı.

Cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., bir aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybetti. Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik Sıla, yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak ölümle sonuçlandı.

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı. Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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