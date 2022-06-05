İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı - Haberler

İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı Siirt'te işçileri taşıyan minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Öte yandan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mehmet Göktürk yönetimindeki minibüs Karakaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinden ilk görüntüler: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Baykan Siirt 3. Sayfa Haberler

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