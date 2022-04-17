Sezonu 600 liradan açmıştı! Hasat artınca fiyatı düştü
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Her yıl olduğu gibi bu yılda ilk hasat olan erik fiyatları tavan yaptı. Kilosu 600 TL'ye kadar çıkan erik, şehir merkezlerinde 100'er gramlık paketlerde satılmaya başlanmıştı. Aradan geçen 1 ayın ardından üretimin artmasıyla birlikte eriğin kilo fiyatı da 90 TL'ye kadar düştü.
Geçen ay Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada ilk hasadı yapılan can eriğin kilosu 600 TL'den satılırken, 70 gramlık paketler halinde büyükşehirlerde satışa sunulmuştu. Silifke ve Mut ilçelerinde de üretilen örtü altı eriğin hasadına 10 gün önce başlandı. Üretimin artmasıyla birlikte erik fiyatının kilosu 90 TL'ye geriledi.
ÜRETİM ARTTI ERİK FİYATLARI DÜŞTÜ
Keban Mahallesi'nde erik üretimi yapan çiftçi Faruk Doğan hem fiyatından hem rekoltesinden memnun olduğunu söyledi. Doğan, Yurt içi pazarında bizim için çok iyi fiyata gidiyor. Bu yıl kış şartları zorlu geçti. Eriklerimizi açıktan 15-20 gün önce çıkarttık. Bu yıl eriğin rekoltesinden de çok memnunuz, 20 gün sonra açıkta erikler hasat edilmeye başlayınca fiyatlar 15-20 liralara kadar düşer dedi.