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Seyir halindeki otobüsün önüne atladı! O anlar kamerada

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, seyir halindeki halk otobüsünün önüne atladı. Otobüsün altında kalan yaya, şoförün dikkati sayesinde ezilmekten kıl payı kurtuldu.

30 yaşındaki M.Z. adlı şahıs, seyir halindeki Serkan K. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki halk otobüsünün önüne atladı. Otobüs şoförünün ani fren ve manevrası sayesinde M.Z., ezilmekten son anda kurtuldu. Yürekli ağza getiren kaza sonrası onlarca vatandaş olay yerinde kalabalık oluşturdu.

DURUMU İYİ

Yaralanan M.Z., kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seyir halindeki otobüsün önüne atladı! O anlar kamerada

"ARABANIN ALTINA UZANDI"

Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Serkan K., "Şahıs yürüyerek geliyordu. Bana doğru yaklaştı ve sonra arabanın altına uzandı. Yani benlik bir durum yok kendisi resmen otobüsün altına kendini attı. Ben de o sırada ani fren yapmam ile birlikte Allah korusun tekerleğin altında kalmadı. Neyse ki sağlık durumu iyi" diye konuştu.

Seyir halindeki otobüsün önüne atladı! O anlar kamerada

Yayanın otobüsün altına atladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Seyir halindeki otobüsün önüne atladı! O anlar kamerada

Seyir halindeki otobüsün önüne atladı! O anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah korumus, hem kendi hayati korunmus, hem soforun hayati zehir olmamis... ama arkadasin dusunce yapisi bu yomde ise, bi dahakine kamyonu dener...

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