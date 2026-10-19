Ebola salgını büyüyor! Kongo'da 8 eyalete yayıldı, ölü sayısı 4 bin 536'ya çıktı

Ebola salgını büyüyor! Kongo'da 8 eyalete yayıldı, ölü sayısı 4 bin 536'ya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını, kuzeydeki Nord-Ubangi eyaletinde görülen yeni vakalarla 8 eyalete yayıldı. Mayıstan bu yana 9 bin 415 doğrulanmış vaka kaydedilen salgında 4 bin 536 kişi hayatını kaybetti, ölüm oranı yüzde 48,2'ye ulaştı. Salgın, 2014-2016'daki Batı Afrika salgınının ardından dünyadaki en büyük ikinci Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Nord-Ubangi eyaletinde yeni Ebola vakalarının görülmesiyle salgının yayıldığı eyalet sayısı 8'e yükseldi.
- Mayıs ayından cuma gününe kadar toplam 9.415 doğrulanmış vaka kaydedildi ve bunların 4.536'sı ölümle sonuçlandı; vaka ölüm oranı yüzde 48,2 oldu.
- Doğrulanan vakaların yüzde 73'ünden fazlası salgının merkezi olan doğudaki Ituri eyaletinde görüldü ve salgın 8 eyaletteki 66 sağlık bölgesine yayıldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Nord-Ubangi eyaletinde yeni Ebola vakalarının görülmesiyle ülkede salgınının yayıldığı eyalet sayısı 8'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın pazar günü yayımladığı son rapora göre, Wapinda sağlık bölgesinde virüsün tespit edildiği 20'li yaşlardaki iki hastadan biri hayatını kaybetti. Raporda, enfeksiyon kaynağı hakkında bilgi verilmedi.
ÖLÜM ORANI YÜZDE 48
Ülkede salgının başladığı mayıs ayından cuma gününe kadar geçen sürede, toplam 9.415 doğrulanmış vaka kaydedilirken, bunların 4.536'sı can kaybıyla sonuçlandı. Buna göre, vaka ölüm oranı yüzde 48,2 olarak gerçekleşti.
Ülke genelinde doğrulanan vakaların yüzde 73'ünden fazlası doğudaki Ituri eyaletinde görüldü. Salgının merkezi olan Ituri'yi komşu Kuzey Kivu eyaleti izledi. Salgın an itibarıyla 8 eyaletteki 66 sağlık bölgesine yayılmış bulunuyor.
TARİHİN EN BÜYÜK İKİNCİ EBOLA SALGINI
Mayıs ayında duyurulan Ebola salgını, ülkede bugüne kadar yaşanan en büyük ve en fazla can kaybına yol açan Ebola salgını, dünya genelinde ise 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da yaşanan salgının ardından en büyük ikinci Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.