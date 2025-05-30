Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Hafize Sena Düzgün, sosyal medya platformlarında içerik üreticiliği yapıyordu. Genç kadının cansız bedeni, üniversite yerleşkesinde bulunan Onkoloji Hastanesi bahçesindeki bir ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kamuoyunda infial yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

BOMBA YASAK AŞK İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç, Düzgün'ün üniversitede görevli bir akademisyen ile yasak ilişki yaşadığını ve bu ilişkinin sona ermesinin ardından intihar ettiğini iddia etti. Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"İLGİ GÖSTERDİ, KULLANDI, TERK ETTİ"

Emrullah Erdinç, konuyla ilgili paylaşımında "Bu sadece bir intihar değil… Bu bir yok sayılmanın, bir manipülasyonun, bir sessiz çığlığın hikayesi… Adı Nur Sena'ydı. Ama herkes onu 'İsra' olarak tanırdı. Karanlıkla mücadele eden bir genç kızdı. Yalnızdı, sevgisiz büyüdü… Ama hep güldü. Ta ki… güvendiği biri onu suistimal edene kadar. İddialara göre; bir üniversite hocası… Bir öğrenciye ilgi gösterdi. Sonra gizledi. Kullandı. Terk etti. Ve Sena'yı… yalnızlaştırdı. Sena, defalarca yardım sinyali verdi. Kimse duymadı. Şimdi soruyoruz: Biri bu kıza ne yaptı? Neden üç kez aynı üniversitede intihar etmek istedi? Neden hâlâ kimse hesap vermiyor? Sena için adalet istiyoruz. Bu dosya kapanmadı. Sesi yükseltmek bizim elimizde. Bu paylaşım bir çığlık olsun. Adalet gelene kadar susma" ifadelerine yer verdi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Düzgün'ün sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Genç kadının, "26.05.2025 – Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" notunu düştüğü öğrenildi.

MEKTUP MU BIRAKTI?

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Olaydan kısa süre önce kurs hocasına bir mektup bırakarak intihar edeceğini bildirdiği ve "Cenazemi alın" mesajı ile konum bilgisi paylaştığı öne sürüldü.

SENA DÜZGÜN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sena Düzgün, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi ve sosyal medya içerik üreticisiydi. 20 yaşındaki genç kadın, Diyarbakır'da yaşıyordu. Öğrenciliğinin yanı sıra sosyal medyada aktif olan Sena Düzgün, Instagram hesabında paylaşımlar yapıyordu. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, çevresinde ve kamuoyunda büyük bir üzüntüye yol açtı.