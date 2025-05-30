Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu
Haber Videosu

Dicle Üniversitesi'nde eğitim gören 20 yaşındaki Hafize Sena Düzgün'ün ölü bulunmasının ardından çarpıcı iddialar gündeme geldi. Gazeteci Emrullah Erdinç, genç kadının üniversitedeki bir öğretim görevlisiyle ilişki yaşadığını ve ilişkinin sona ermesinin ardından intihar ettiğini öne sürdü.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Hafize Sena Düzgün, sosyal medya platformlarında içerik üreticiliği yapıyordu. Genç kadının cansız bedeni, üniversite yerleşkesinde bulunan Onkoloji Hastanesi bahçesindeki bir ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kamuoyunda infial yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

BOMBA YASAK AŞK İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç, Düzgün'ün üniversitede görevli bir akademisyen ile yasak ilişki yaşadığını ve bu ilişkinin sona ermesinin ardından intihar ettiğini iddia etti. Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyormuş

"İLGİ GÖSTERDİ, KULLANDI, TERK ETTİ"

Emrullah Erdinç, konuyla ilgili paylaşımında "Bu sadece bir intihar değil… Bu bir yok sayılmanın, bir manipülasyonun, bir sessiz çığlığın hikayesi… Adı Nur Sena'ydı. Ama herkes onu 'İsra' olarak tanırdı. Karanlıkla mücadele eden bir genç kızdı. Yalnızdı, sevgisiz büyüdü… Ama hep güldü. Ta ki… güvendiği biri onu suistimal edene kadar. İddialara göre; bir üniversite hocası… Bir öğrenciye ilgi gösterdi. Sonra gizledi. Kullandı. Terk etti. Ve Sena'yı… yalnızlaştırdı. Sena, defalarca yardım sinyali verdi. Kimse duymadı. Şimdi soruyoruz: Biri bu kıza ne yaptı? Neden üç kez aynı üniversitede intihar etmek istedi? Neden hâlâ kimse hesap vermiyor? Sena için adalet istiyoruz. Bu dosya kapanmadı. Sesi yükseltmek bizim elimizde. Bu paylaşım bir çığlık olsun. Adalet gelene kadar susma" ifadelerine yer verdi.

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyormuş

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Düzgün'ün sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Genç kadının, "26.05.2025 – Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" notunu düştüğü öğrenildi.

MEKTUP MU BIRAKTI?

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Olaydan kısa süre önce kurs hocasına bir mektup bırakarak intihar edeceğini bildirdiği ve "Cenazemi alın" mesajı ile konum bilgisi paylaştığı öne sürüldü.

SENA DÜZGÜN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sena Düzgün, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi ve sosyal medya içerik üreticisiydi. 20 yaşındaki genç kadın, Diyarbakır'da yaşıyordu. Öğrenciliğinin yanı sıra sosyal medyada aktif olan Sena Düzgün, Instagram hesabında paylaşımlar yapıyordu. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, çevresinde ve kamuoyunda büyük bir üzüntüye yol açtı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

dicle üniversitesinde dönen pislik işlerin haddi hesabı yok, çoğu genç kız istismar ediliyor, oradaki hocaların bir çoğunun diplomaları bile şüpheli..

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Narin cinayetinde imamin telefonundan porno cikmisti simdide ilahiyat Üniversitesi der yasak ask bumu simdi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

hafız veya müftü olamazlar ama ilahiyet okuyunca hangi dalda hayatlarını kazanacaklar. Sevgilin ihaneti hayatını bitirmiş yazık ölüm bu kadar basit olmamalı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusty:

deger mi kiz yazik etmissin Allah affetsin hersey sinav bu bize ders olsun diye yasandi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHad Bildiren:

Kur’an kurslarında istismarlar, vakıflarda istismarlar, İlahiyat fakültesinde yasak aşklar, Müezzinin cep telefonunda çıkan uygunsuz videolar… ülke nereye gidiyor? kimlere emanet İslam dinin hocalığı, kılavuzluğu?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

Süper Lig ekibi Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Hapishanede korkunç cinayet: Mahkumlar, cinsel taciz suçlusu arkadaşlarını öldürdü

Mahkumlar, cinsel taciz suçlusu arkadaşlarını döverek öldürdü
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.