Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde görevi başında geçirdiği kaza sonucu şehit olan yunus polis Emirhan Aramış'ın sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Şehit Aramış sosyal medya hesabından 15 Mart 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda yürekleri yaktı. Aramış paylaşımında, "Birazdan ölürüz belki sen her yazdığımı veda say.." ifadelerini kullandı. Şehidin 22 Aralık 2023'te ise "Tükendim" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde 4 Ocak Cumartesi günü saat 21.45 sıralarında iddiaya göre, Alibeyköy istikametinde seyir halindeki otomobille aynı yönde ilerleyen Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emirhan Aramış'ın kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Kazada polis memurları Emirhan Aramış ile Hasan Eker yaralanmıştı. Aramış, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit olmuştu.