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Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı

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İstanbul'da motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, silahla vurduğu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Henüz acısı daha çok tazeyken Yılmaz'ın yürek burkan fotoğrafları adeta ciğerleri dağladı. 2 sene önce evlenen Yılmaz'dan geriye kalan düğün fotoğraflarını görenler, gözyaşlarına hakim olamadı.

27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin silahla vurması sonucu şehit edildi. Şeyda Yılmaz'ın henüz 2 yıl önce evlendiği, eş durumundan İstanbul'a tayin edildiği öğrenildi. Yılmaz'ın meslektaşı olan eşi Semih Yılmaz'la çekildiği nikah fotoğrafları ortaya çıktı. Dünyalar güzeli Yılmaz'dan geriye artık sadece bu yürek burkan kareler kaldı.

Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...

Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...

Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...

Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...

Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...

Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Motosiklet Ümraniye İstanbul Güvenlik 3-sayfa Yaşam Hakim Polis Polis

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