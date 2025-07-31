Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu

Türkiye'de bir dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla büyük ses getiren Sedat Peker'in yargılandığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davada gizli tanıklık yapan 42 yaşındaki İsmail Kocalar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, göl kenarında yer alan bir kulübede yaşamını yitirmiş halde bulundu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli tabip ve Cumhuriyet Savcılığı'nın ilk incelemelerinin ardından Kocalar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kocalar'ın bir süredir söz konusu kulübede yalnız yaşadığı, siroz dahil çeşitli sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Sedat Peker'in de İsmail Kocalar'ın ölümüyle ilgili yapılan paylaşımları retweet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"BİR ŞEYLER YAZDIRDILAR, ALTINA İMZA ATTIRDILAR"

Kocalar, daha önce Sedat Peker davasında gizli tanık olarak ifade vermiş, ancak daha sonra sosyal medyada yayınladığı bir videoyla bu ifadeleri geri çektiğini açıklamıştı. Kocalar, verdiği ifadelerin iradesi dışında alındığını ve Peker'i şahsen tanımadığını belirterek şunları söylemişti: "Kalkıp allem ettiler, kullem ettiler beni gizli tanık ettiler. Hiçbir konuya ilişkin hiçbir bilgim yok. Bir şeyler yazdılar, altına bana imza attırdılar. Neye imza attığımı bilmiyorum ki. Sedat Peker'le şahsi tanışmam yok. Sadece resim çektirmişim."

HALEN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE YAŞIYOR

Sedat Peker halen Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdürüyor. Hakkında Interpol tarafından 194 ülkede geçerli kırmızı bülten ile arama kararı bulunuyor. Peker'in Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği ve dava sürecinin nasıl şekilleneceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.