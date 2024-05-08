Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabanın pil bölmesinden bile uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda ikamet eden şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın düzenledi. Evinin neredeyse her noktasından uyuşturucu madde çıkan ünlü şarkıcı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"UYUŞTURUCU İMAL, İTHAL VE İHRAÇ" SUÇLAMASI

Şüpheli Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

EVİNİN PENCERESİNDEN BAHÇEYE FIRLATMIŞLAR

Öte yandan şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan da görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan şarkıcının evinin penceresinden bahçeye çeşitli uyuşturucu maddeleri fırlattığı ve bir kavanoz içinde sakladığı görüldü. Öte yandan evde arama yapan polislerin oyuncak bir arabanın pil bölmesinde de uyuşturucu maddeye rastladıkları anlar videoya yansıdı.