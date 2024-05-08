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Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabanın pil bölmesinden bile uyuşturucu çıktı

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Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'ndaki evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evinde 3 parça halinde toplam 15 gram uyuşturucu skunk bulunan Kalben'e yönelik operasyondan görüntüler de ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde bahçede bir kavanozun içinde ve evdeki oyuncak arabanın pil bölmesine uyuşturucu madde saklandığı görülüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda ikamet eden şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın düzenledi. Evinin neredeyse her noktasından uyuşturucu madde çıkan ünlü şarkıcı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabanın pil bölmesinden bile uyuşturucu çıktı

"UYUŞTURUCU İMAL, İTHAL VE İHRAÇ" SUÇLAMASI

Şüpheli Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabanın pil bölmesinden bile uyuşturucu çıktı

EVİNİN PENCERESİNDEN BAHÇEYE FIRLATMIŞLAR

Öte yandan şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan da görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan şarkıcının evinin penceresinden bahçeye çeşitli uyuşturucu maddeleri fırlattığı ve bir kavanoz içinde sakladığı görüldü. Öte yandan evde arama yapan polislerin oyuncak bir arabanın pil bölmesinde de uyuşturucu maddeye rastladıkları anlar videoya yansıdı.

Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabanın pil bölmesinden bile uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Beyoğlu Kalben Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

İlhan Fırat:

15 gramlık çete çökertildi.

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yanıtYanıtla
JY:

ALTI ÜSTÜ 15GR KULLANICI YANİ SATICI GİBİ CEZA VERİYORLAR YAZIK ÜLKEDE ADALET BİTMİŞ.

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yanıt75
Ahmet Tanıl Aslan:

Kalbeni tam kalbinden vurmuşlar ?

59
9
yanıtYanıtla
Hakan Özdemir:

Belliki içiçi denetimli serbestlik alır kaldı ki ülkede içmeyen ünlü yok gözlerimle şahit olduklarım var oyuncular en çok bu işin içinde

39
5
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Sami Fitik:

Icmeyen unlu degil icmeyen insan kalmadi

yanıt22
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yakici halil:

Uyusturucu dedikleride kanabis. Belcikada yasiyom ve bizim burda eczanelerde ilac olarak veriliyor. Hatta icmeyen doktor veya burokrat bile yok.

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DODOK DODOK:

Sinek avlamak buna derler...

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3
yanıtYanıtla
Yasef Behar:

Bugün dollar kuru kaç???

8
4
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Arif Duyar:

Sahnedeki Hareketler normal değildi zaten

7
1
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Ergün Köroğlu:

her yerde ot var, kimin bu ot lar...

6
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