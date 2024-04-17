Camide kaçak göçmen iddiası! Polisin görev yerinin değiştiği söylendi, kurs hocası ilk kez konuştu

İstanbul'da Sarıyer'deki Mekke Nur Camii'nde cep telefonuyla kaydedilen görüntüler ve camide yer alan misafirhanedeki odalarda saklandığı iddia edilen kaçak göçmenler kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

KİMLİK KONTROLÜ YAPTIĞI KİŞİ ÖZBEK ÇIKTI

Sarıyer'de görev yapan bir polis memuru, 24 Mart'ta devriye gezdiği sırada denk geldiği sarıklı ve cübbeli bir kişiden şüphelenince kimlik kontrolü yapmak istedi. Özbek olduğunu ifade eden şahıs, "Pasaportum Mekke Nur Camii'nde, orada kalıyorum. Benim gibi orada yaşayan birçok kişi var" ifadelerini kullandı.

ODALARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK GÖÇMEN BULDU

Gelişme üzerine Mekke Nur Camii'ne giden polis memuru, caminin altında Kur'an Kursu'na ait olduğu ifade edilen misafirhaneleri kolaçan etti ve odalarda yaşayan çok sayıda yabancı kurs öğrencileriyle karşılaştı.

SİLAHINA EL KONULUP GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yaşadığı şok sonrasında pasaport kontrolü yapmak isteyen polis memuru, kalabalığın içinde çok sayıda kaçağın da bulunduğunu gördü. Camideki yabancılar hakkında rapor tutan polisin bir gün sonra ise silahına el konulduğu ve psikoloğa sevk edilerek görev yerinin değiştirildiği öne sürüldü.

KURS HOCASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Türkiye gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Show Haber cami cemaati ve kurs hocasına mikrofon uzattı. Kurs hocası çıkan haberlere ilişkin "Kaçak değil, vizesi dolmuş. Arkadaşlarını da buraya ziyarete gelmişler. O 10 kişiyi polis götürdü zaten. Devletimize yardımcı oluyoruz. Vatana, millete saldırmak isteyenlere biz dur diyenlerdeniz. Biz bekçilik yapıyoruz" diye konuştu.

"BU İŞLER CEMAATİN DESTEĞİYLE YÜRÜYOR"

"Yabancı kişiler burada tam olarak ne yapıyor?" sorusuna da yanıt veren kurs hocası "Kendi memleketlerinde okumak kolay olmuyorsa ki olmuyor. Buralara geliyorlar. Para kazanmak için gelmiyorlar bunlar, okumaya geliyorlar. Bu işler buradaki cemaatin desteğiyle yürüyor" ifadelerini kullandı.

"CAMİDE KALINACAK BAŞKA YER YOK"

Cami cemaati ise dışarıdan yabancıların geldiğini belirterek "Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan... Camide kalınacak başka yer yok, onun için oralarda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.