Kargo kuryesi trafikte tartıştığı sürücüye elinde bıçakla tehditler savurdu! O anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'de dağıtıma çıkan kargo kuryesi ile bir başka sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda kurye, elindeki bıçakla ''Gidin buradan, bak bıçaklarım'' diyerek tehditler savurdu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Akıllara durgunluk veren olay, geçen perşembe saat 14.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Dağıtıma çıkan kargo kuryesi ile başka bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek, kavgaya dönüştü.
KURYE ELİNDE BIÇAKLA TEHDİTLER SAVURDU
Aracından inen kargo kuryesi, elindeki ekmek bıçağını sallayarak tehditler savurdu. Arkadaşı ile kavga eden sürücünün sırtına bıçakla vuran kurye, ''Gidin buradan, bak bıçaklarım'' diyerek tehditler savurdu.
O ANLAR KAMERADA
Bir süre kavga eden taraflar daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa