Kargo kuryesi trafikte tartıştığı sürücüye elinde bıçakla tehditler savurdu! O anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kargo kuryesi trafikte tartıştığı sürücüye elinde bıçakla tehditler savurdu! O anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sarıyer'de dağıtıma çıkan kargo kuryesi ile bir başka sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda kurye, elindeki bıçakla ''Gidin buradan, bak bıçaklarım'' diyerek tehditler savurdu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay, geçen perşembe saat 14.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Dağıtıma çıkan kargo kuryesi ile başka bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek, kavgaya dönüştü.

KURYE ELİNDE BIÇAKLA TEHDİTLER SAVURDU

Aracından inen kargo kuryesi, elindeki ekmek bıçağını sallayarak tehditler savurdu. Arkadaşı ile kavga eden sürücünün sırtına bıçakla vuran kurye, ''Gidin buradan, bak bıçaklarım'' diyerek tehditler savurdu.

O ANLAR KAMERADA

Bir süre kavga eden taraflar daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kargo kuryesi trafikte tartıştığı sürücüye elinde bıçakla tehditler savurdu! O anlar kamerada

Kargo kuryesi trafikte tartıştığı sürücüye elinde bıçakla tehditler savurdu! O anlar kamerada

Kargo kuryesi trafikte tartıştığı sürücüye elinde bıçakla tehditler savurdu! O anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title