Kargo kuryesi trafikte tartıştığı sürücüye elinde bıçakla tehditler savurdu! O anlar kamerada

Akıllara durgunluk veren olay, geçen perşembe saat 14.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Dağıtıma çıkan kargo kuryesi ile başka bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek, kavgaya dönüştü.

KURYE ELİNDE BIÇAKLA TEHDİTLER SAVURDU

Aracından inen kargo kuryesi, elindeki ekmek bıçağını sallayarak tehditler savurdu. Arkadaşı ile kavga eden sürücünün sırtına bıçakla vuran kurye, ''Gidin buradan, bak bıçaklarım'' diyerek tehditler savurdu.

O ANLAR KAMERADA

Bir süre kavga eden taraflar daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa