Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Devrilen Araçta Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da, sulama kanalına devrilen otomobildeki Mehmet Çakmak (52) ve oğlu Yusuf Sami Çakmak (17) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki Sultantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oğlu Yusuf Sami Çakmak ile tarlasını ilaçlayan Mehmet Çakmak, dönüş yolunda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanala düşen araçtaki Mehmet Çakmak ve oğlu Yusuf Sami Çakmak ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.