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Şanlıurfa'da 3 Yaşındaki Çocuğa Saldırı: Genç Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa tekme atan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı. Olayda çocuğun dalağının yırtıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek hastanelik etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, S.U. (17) evinin önünde oyun oynayan İ.G.'yi (3) ve kardeşini gürültü yaptığı gerekçesiyle darp etti. Sokak ortasında tekmelerle darp edilen çocuk, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun dalağının yırtıldığı ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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